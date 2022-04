Publicação Nº 063/2022 – ALIANÇA AUTO CENTER LTDA

ALIANÇA AUTO CENTER LTDA, inscrito no CNPJ nº 45.155.345/0001-52, Localizado na rua Açaí, n° 341, Bairro Bela Vista, Novo Progresso/PA, torna-se público que requereu à SEMMA/NP a L.P, L.I e L.O com processo de protocolo N° 497/2022, para Serviços de Manutenção e Reparação Mecânica de Veículos Automotores.

You May Also Like