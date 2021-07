COORINGAS – COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS E MINERADORES DOS DOIS CORINGAS

CNPJ – Nº. 33.264.073/0001-40 NIRE – 15400020664

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

COORINGAS – COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS E MINERADORES DOS DOIS CORINGAS através do seu Presidente PAULO VICENTE MALINSKI, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca todos os cooperados, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo:

DATA: 31 de julho de 2021.

LOCAL: Sede da cooperativa, RUA ESPIRITO SANTO, n° 163, SETOR INDUSTRIAL III, BAIRRO NOVO PROGRESSO – PARA – CEP 68.193-000.

HORÁRIO: Às 07:00 (sete horas) em 1ª (primeira) convocação com a presença de 2/3 dos Cooperados em condições de votar; ou às 08:00 (oito horas) em 2ª (Segunda) convocação com a presença de metade mais um dos Cooperados em condições de votar, ou às 09:00 (nove horas) em 3ª (terceira) e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) em condições de votar.

ORDEM DO DIA:

Primeira Ordem do Dia I – Aprovação de cessão parcial de área.

Segunda Ordem do Dia II – Outros assuntos de interesse dos Cooperados.

Novo Progresso, 19 de julho de 2020.

PAULO VICENTE MALINSKI

Presidente

