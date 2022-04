Polícia Federal deflagra operação de combate à exploração ilegal de ouro no Pará e mais três estados brasileiros

As investigações da PF tiveram início no ano de 2018, quando foi identificado um indivíduo residente em Araguaína, responsável por extrair ilegalmente ouro, sem autorização legal da Agência Nacional de Mineração (Foto:ANM). (Divulgação/ PF)

Os investigados poderão responder pelos crimes de extração ilegal de minério, usurpação de bens da união, organização criminosa e lavagem de dinheiro

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira, 5, a “Operação Mercúrio”, que tem como objetivo investigar a exploração e comercialização ilegal de ouro em quatro estados brasileiros, entre eles o Pará.(As informações O Liberal).

Uma pessoa foi presa e seis mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nas cidades de Tucumã, sudeste paraense; Araguaína, no Tocantins; Uberlândia, em Minas Gerais; e São José do Rio Preto, em São Paulo.

Segundo a Polícia Federal, durante as investigações, ficou comprovado que o lucro líquido do principal investigado em decorrência da extração ilegal de ouro era de, pelo menos, R$ 300 mil por mês, bem como parte do proveito do crime era revertido em compras de diversas fazendas nos Estados do Tocantins e Pará.

As investigações da PF tiveram início no ano de 2018, quando foi identificado um indivíduo residente em Araguaína, responsável por extrair ilegalmente ouro, sem autorização legal da Agência Nacional de Mineração (ANM). O ouro era extraído em fazendas localizadas no estado do Pará, sendo o produto transportado até a cidade de Araguaína, onde era armazenado e posteriormente levado para o estado de São Paulo para comercialização em joalherias.

Os investigados poderão responder, na medida de suas culpabilidades, pelos crimes de extração ilegal de minério, usurpação de bens da união, organização criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas máximas somadas podem chegar a 24 anos de reclusão.

O nome da operação faz alusão à substância que serve de imã para grudar os pedaços menores de ouro, tornando-os mais visíveis e fáceis de serem separados, sendo utilizado em larga escala pelos garimpeiros ilegais.

