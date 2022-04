Publicação Nº 065/2022 – COMERCIAL TAPAJOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

COMERCIAL TAPAJOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA , localizada na ROD BR 163, KM 343, S/N, Comunidade Santa Julia, Novo Progresso/PA, registrada sob o CNPJ:27.294.894/0002-07, torna público que requereu junto a Secretaria de Municipal de Meio Ambiente SEMMA/NP a Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação, através do Processo n°1541/2021 no dia 26/11/2021, para atividade de Comércio Varejista de Ferragens, Madeira e Materiais de Construção.

