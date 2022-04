Prédio da Pro Saúde pega fogo em Novo Progresso; VÍDEOS

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Uma empresa em anexo ao prédio da Pró Saúde localizado na rua Monte Castelo com a rua do Cachimbo no Bairro Jardim Planalto pegou fogo e se alastrou para o prédio todo onde funciona a Pro Saúde em Novo Progresso.

You May Also Like