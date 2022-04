Publicação Nº 073/2022 – FAZENDA MONIK

FAZENDA MONIK, inscrito no CPF: nº 944.925.221-15, situada na Rd. BR 163 Km 182, Margem esquerda. (sentido Cuiabá – Santarém) s

, adentrando 4,6 Km, Novo Progresso/PA, torna-se público que requereu a SEMMA/NP a (LICENÇA DE ATIVIDADE RURAL – L.A.R), através do Protocolo Nº 674/2022, em 13/04/2022, para sua atividade, Cultura de ciclo curto.

