Santos marca no fim, bate a U. Católica-EQU de virada e alcança 1ª vitória na Sul-Americana

Às vésperas do seu 110º aniversário, o Santos deu um bom presente para a sua torcida na noite desta quarta-feira. Atuando na Vila Belmiro, o Peixe derrotou a Universidad Católica-EQU por 3 a 2, de virada, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano conquistou o seu primeiro triunfo no torneio e foi a três pontos, na vice-liderança do grupo C, ao lado de Banfield, que encara o Unión La Calera nesta quinta. Já os equatorianos caíram para a lanterna, com um ponto.

O Santos volta a campo agora no domingo, às 11 horas (de Brasília), quando recebe o Cortiiba, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo – Empurrado pela sua torcida, o Peixe iniciou a primeira etapa pressionando os rivais. Com isso, não demorou para a rede balançar. Com o relógio marcando apenas 15 minutos, Madson recebeu com liberdade pela direita e cruzou na medida para Jhojan Julio, que testou com precisão para abrir o placar.

Pouco tempo depois, quase saiu mais um. Lucas Pires foi acionado pela esquerda e cruzou forte para o meio da área. No meio do caminho, Cuero se esticou todo para afastar o perigo.

A partir de então, no entanto, os mandantes relaxaram na partida e passaram a dar muito espaço para os equatorianos criarem. Aos 24, Martínez finalizou da meia-lua e obrigou João Paulo a fazer boa defesa. Um minuto depois, nada impediu o empate. Após boa jogada coletiva, Martínez recebeu grande passe dentro da área e tocou na saída do goleiro para igualar.

Com o tento sofrido, o Alvinegro voltou a assustar. Lucas Pires encontrou Bryan Angulo livre na marca do pênalti. O atacante, entretanto, deixou a bola escapar e perdeu uma grande oportunidade.

E o gol perdido acabou custando caro. Isso porque, aos 42 minutos, saiu a virada da Universidad. Kevin Minda aproveitou a sobre na intermediária e soltou o pé para marcar um golaço.

Na volta do intervalo, o Santos seguiu vacilando. Com cinco minutos, Cortez aproveitou o passa errado de Zanocelo e soltou uma bomba na trave.

Com o susto, o Peixe tentou pressionar em busca do empate. Contudo, o time errou muitos passes e mostrou dificuldades para levar perigo. Aos 21, os torcedores até chegaram a vibrar, mas por pouco tempo. Após cobrança de escanteio, Bauermann ganhou no alto e testou no cantinho. Antes da bola entrar, porém, Angulo desviou em posição de impedimento e o gol foi anulado.

Na sequência, Lucas Pires cruzou na área, Ângelo desviou para trás e Léo Baptistão finalizou para fora. No lance seguinte, Madson recebeu bom cruzamento na área e testou pelo lado.

Já aos 32, a pressão enfim deu resultado. Baptisão foi derrubado na área, e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, o próprio camisa 19 mandou para as redes e deixou tudo igual.

E o gol animou os mandantes, que seguiram em cima. Com o relógio marcando 39 minutos, Lucas Barbosa foi acionado na esquerda e cruzou com precisão para Angulo, que cabeceou forte para virar o placar.

Nos minutos finais, A Universidad esboçou uma pressão em busca de um tento salvador, mas não foi o suficiente para tirar a primeira vitória do Santos na Sul-Americana. (As informações Gazeta Esportiva /foto: assessoria)

Jornal Folha do Progresso em 14/04/2022/07:49:26

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...