Publicação Nº 077/2022 – COOPERMINERIOS – Cooperativa Mista de Exploração Mineral e Extrativismo Vegetal

COOPERMINERIOS – Cooperativa Mista de Exploração Mineral e Extrativismo Vegetal de Novo Progresso , inscrita no CNPJ: 11.507.678/0001-81, situada na Rua 04 de Abril, n° 808, bairro Jardim Planalto, Novo Progresso-PA , torna público que REQUEREU da SEMMA/NP o pedido de renovação da L.O (LICENÇA DE OPERAÇÃO), através do processo n° 519/2022, em 10/03/2022 para sua atividade.

