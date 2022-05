Publicação Nº 085/2022 – MAFRO TRANSPORTES LTDA

MAFRO TRANSPORTES LTDA , inscrita no CNPJ: 08.858.785/0020-02, situada na Br 163, Km 1083 M/E – s/n°, Zona Rural, Novo Progresso-PA , torna público que RECEBEU da SEMMA/NP a L.P (LICENÇA PRÉVIA) n° 127/221 E L.I (LICENÇA DE INSTALAÇÃO) n° 128/2021, através do processo n° 787/2021, em 06/12/2021 para sua atividade

