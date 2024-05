Publicação Nº 114/2024 – Vilso Marini

“Vilso Marini, CPF: 066.988.839-72, proprietário do imóvel rural denominado Fazenda São Marcos, localizada na Rodovia BR-163, km 139/PA, M/E da rodovia, sentido Cuiabá-Santarém, Gleba Gorotire/Cachimbo, município de Altamira, estado do Pará, torna público que REQUEREU junto a SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO DO MEIO AMBIENTE – SEMMA/PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA a Licença Ambiental Rural – LAR, para as atividades de Cultura de Ciclo Curto (Agricultura), conforme processo protocolado sob nº 879 de 07 de maio de 2024.”

