VÍDEO: Touro invade praia e ataca banhistas no México

(Foto: Reprodução/X)- Em outro vídeo também registrado na praia de Cabo, vemos o animal ainda mais agitado, atacando alguns cachorros que avançaram para cima dele.

Viralizou nas redes sociais um vídeo inusitado de um touro descontrolado na praia de Cabo San Lucas, no México. O animal atacou cachorros e banhistas que estavam por perto. A situação aconteceu na última segunda-feira (12), e foi registrada por populares que estavam próximos do local.

No vídeo podemos ver o animal revirando com o focinho várias sacolas que estavam no chão, até que uma turista tenta recolher os seus pertences da areia. Nesse momento, o touro parte para cima dela, a derruba no chão e começa a atacá-la com várias chifradas. Por sorte, os banhistas que estavam ao redor conseguiram intervir e resgataram a mulher, veja:

Touro indomável: animal ataca turistas e cachorros em praia do México; veja vídeo — Foto: Reprodução

Em outro vídeo também registrado na praia de Cabo, vemos o animal ainda mais agitado, atacando alguns cachorros que avançaram para cima dele.

Conforme o coordenador operacional da Zona Marítimo-Terrestre Federal em Los Cabos, Víctor Manuel Torres García, é muito frequente que esse tipo de animal seja encontrado pela costa, devido à presença de fazendas perto das praias da região. Ele ainda informou que agentes federais não patrulham a praia regularmente, o que facilita com que casos como esse aconteçam.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/05/2024/08:59:59

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...