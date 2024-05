Publicação Nº 118/2024-ALDRIENE SANTOS PIMENTA

ALDRIENE SANTOS PIMENTA , CPF nº 039.815.786-35, possuidora do imóvel rural HARAS BARROSO, Estrada Vicinal Aprojim, km 2, M.D., S/Nº, Gleba Imbaúba | CEP: 68.193-000, Zona Rural, Novo Progresso/PA (entrada: Rod. BR-163, km 1085, M.E., ADT 6 km na Avenida Jamanxim, M.D.), torna público que protocolou em 25/10/2023 o Requerimento Padrão nº 1.542/2023, para Licença Ambiental de Atividade Rural – LAR, junto à SEMMA/NP.

