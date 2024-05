Publicação Nº 122/2024 – BEUMER GELO E CIA

BEUMER GELO e CIA localizada na rua 4 de abril Nº 108 bairro jardim planalto, CEP 68.193-000, no município de Novo Progresso no Estado do PA, Inscrita no CNPJ 20.208,873/000100 Torna público que requereu a ALTERAÇÃO de CNPJ, RAZÃO SOCIAL e ENDEREÇO da L.A.S (Licença Ambiental simplificada) nº 014/2022, Junto a SEMMA/NP com protocolo de nº 965/2024. data de protocolo 21/05/2024. atividade fabrica de Gelo comum PARA BEUMER ATACADO, inscrito no CNPJ nº 49.626.027/0001-83, localizado na Rua 4 de Abril n°108- SALA-B Bairro Jardim Planalto, município de Novo Progresso, estado do PARÁ.

