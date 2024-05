Mãe mata filha de 10 meses com chumbinho e esconde corpo no freezer de casa; ela confessou o crime e foi presa

Caso aconteceu no Jaboatão dos Guararapes | Foto: Reprodução

Assassinato aconteceu no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Denúncia foi feita pela avó da vítima.

Uma mulher identificada como Simary, de 27 anos foi presa nesta quarta-feira (22) após confessar ter matado a filha, uma bebê de 10 meses, e escondido o corpo no freezer da casa onde moravam em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Segundo a Polícia Militar (PM), a mulher disse que usou chumbinho para matar a vítima.

A denúncia foi feita pela avó da bebê, que acionou a PM na noite da terça-feira (21) para ir até a casa da família, que fica no bairro de Candeias. Ela disse aos policiais que a filha ameaçou cometer suicídio e se recusava a dizer onde estava a neta. A corporação não disse a data em que o crime aconteceu, mas afirmou que foi há cerca de 30 dias.

Após a avó relatar o sumiço da bebê, os policiais recomendaram que ela procurasse o Conselho Tutelar e ajuda psicológica por causa dos problemas de relacionamento da família. No entanto, na manhã desta quarta-feira (22), a mãe da mulher foi até o 6º Batalhão da PM, no bairro de Prazeres, também em Jaboatão, e disse à polícia que a filha confessou ter matado o bebê.

Simary é frentista, também afirmou que se arrependeu de ter cometido o crime e disse que descongelava o corpo da bebê todas as noites para chorar.

Simary relatou ter utilizado veneno chumbinho para tirar a vida da criança, que se chamava Sofia Rayane da Silva.

A perícia do Instituto de Medicina Legal (IML) ainda vai confirmar se o envenenamento foi, realmente, a causa da morte.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, a mãe foi levada do 6º Batalhão para prestar depoimento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoas (DHPP), que fica no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.

Procurada, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado pela Força-Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Sul e que a autora do crime ficará à disposição da Justiça após a audiência de custódia.

Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/05/2024/13:21:43

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...