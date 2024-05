Publicação Nº 126/2024 – JS Indústria e Comércio de Madeiras Eireli

JS Indústria e Comércio de Madeiras Eireli , CNPJ nº 09.010.204/0001-88 situada na Rodovia BR 163, s/nº, KM 1186.8 – Margem Direita Moraes Almeida, Itaituba/PA, torna público que requereu da SEMMA de Itaituba/PA, através do processo nº831/2024, a renovação da licença de operação para a atividade de co-geração de energia com sistema termoelétrico (caldeira).

