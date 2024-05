Padre dá puxão em bebê durante batizado no RJ: “Acabou com nosso dia”

Foto: Reprodução)- A mãe explicou que a bebê estava desconfortável porque estava doente e, por isso, ela teria reclamado algumas vezes durante o rito. Padre postou pedido de perdão na rede social da paróquia.

O comportamento de um padre ao batizar uma bebê de um ano deixou a família da criança indignada em São Sebastião do Alto, no Rio de Janeiro. Imagens da cerimônia, ocorrida no sábado (25), mostram o padre Ricardo Pinheiro da Silva Schueller dando um puxão para aproximar a cabeça da bebê até a pia batismal para finalizar o ritual.

O caso ocorreu na Paróquia de São Sebastião. No mesmo dia, outras três crianças estavam sendo batizadas. Jhullie chorava no colo da mãe, que tentava mantê-la na direção da pia. No vídeo, a criança é puxada no momento em que Juliene se afasta um pouco da pia com a menina nos braços.

“Nós estamos revoltados, nos sentindo impotente, não entendemos como alguém que era pra ser o representante da palavra pode agir assim com um ser tão inocente. Quero justiça! Isso não pode ficar impune”, disse a mãe, Juliane.

Após o ocorrido, o padre fez uma postagem na rede social da paróquia com pedido de perdão.

“Caríssimos irmãos! Movido pelo espírito de Concórdia e de paz, quero pedir perdão a todos os que se sentiram entristecidos por minha atitude no dia de ontem, 25/05, na paróquia de São Sebastião. Reconheço minha falta de caridade com a família, a criança e os convidados. Ao término do batismo a família entrou em contato comigo na sacristia. Pude pedir perdão pelo ocorrido, embora não tenha sido intencional. Dom Luiz, nosso bispo, conversou comigo e passou suas orientações e correções. Conto com a compreensão e orações de todos! A vida é um aprendizado e em todas as ocasiões Deus quer nos santificar e nos purificar. O zelo pelos sacramentos deve estar acompanhado pelo espírito da caridade fraterna e solidária. Que Deus nos abençoe! Pe. Ricardo Pinheiro da Silva Schueller, administrador paroquial”.

A mãe explicou que a bebê estava desconfortável porque estava doente e, por isso, ela teria reclamado algumas vezes durante o rito. Depois do batismo, mesmo constrangida, a família atendeu ao pedido do padre de tirar uma foto.

Segundo a família, o registro foi feito por uma convidada e madrinha da criança. A família contou que decidiu compartilhar o vídeo não só por indignação, mas para que a situação não se repetisse com nenhuma outra criança.

“Ele acabou com nosso dia. Mas Deus é tão bom que o vídeo postado teve milhares de visualizações e todo esse apoio que estamos tendo nas redes sociais vai ajudar muito para que a justiça seja feita”, comentou a tia.

A mãe também comentou sobre a repercussão. “Essa exposição já está sendo difícil para mim, mas era necessário para que atitudes fossem tomadas.”

A diocese de Nova Friburgo disse que “as autoridades diocesanas estão a par da situação e tomando as devidas providências”.

