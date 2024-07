Publicação Nº 156/2024-C. G. CAMPOS CLÍNICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA

C. G. CAMPOS CLÍNICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA , CNPJ 24.474.562/0001-35, localizada na Rua 15 de setembro, nº 280, Jardim Europa em Novo Progresso/PA, torna público que recebeu junto a SEMMA/NP a Licença Prévia nº 059/2024 e Licença de Instalação nº 060/2024 no dia 17/07/2024, para atividade Médica Ambulatorial.

