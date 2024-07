PRF prende dois homens procurados pela Justiça em Marabá | PA

Rodrigo Silva Nascimento (à esquerda) e Jucivan Lira da Silva (à direita) foram detidos em Marabá — Foto: Reprodução

Os suspeitos, Jucivan Lira da Silva e Rodrigo Silva Nascimento, foram identificados e presos em abordagens distintas.

Na última quarta-feira (17/7) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve dois homens com mandados de prisão preventiva durante operações de rotina na rodovia BR-230, em Marabá, no sudeste do Pará. Os suspeitos, Jucivan Lira da Silva e Rodrigo Silva Nascimento, foram identificados e presos em abordagens distintas.

O primeiro caso ocorreu por volta das 17h, quando Jucivan Lira da Silva foi abordado em um ônibus de empresa de viagens, no KM 126 da BR-230, sentido Marabá. Durante a verificação dos passageiros, foi constatado que Jucivan possuía um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Única de PIO XII/TJMA.

Para garantir a segurança durante a condução à delegacia, foi necessário o uso de algemas, uma vez que a viatura não dispunha de compartimento fechado para transporte de presos. Jucivan foi levado à delegacia de Polícia Civil de Marabá, onde foram tomadas as medidas cabíveis.

Mais cedo, por volta das 11h30, Rodrigo Silva Nascimento foi detido em circunstâncias semelhantes. Durante uma abordagem de rotina, também da mesma empresa de viagem, no KM 323 da BR-230, os policiais identificaram que Rodrigo tinha um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Única de São Luiz Gonzaga, TJMA. Ele tambem foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Marabá para o cumprimento do mandado e os procedimentos legais.

