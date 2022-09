Publicação Nº 211/2022 – J J LAMINADOS LTDA

A Empresa J J LAMINADOS LTDA , com o CNPJ nº 47.519.226/0001-67 , sede na Avenida Dagostin, Nº 2452, Quadra 410 Lote 01 Setor 14, Bairro Bela Vista, Novo Progresso/PA, Torna público que REQUEREU junto á SEMMA/NP a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) através do Protocolo nº 1404/2022, para sua atividade.

