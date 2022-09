Publicação Nº 214/2022 – Hermetson Antônio Vassoler

Hermetson Antônio Vassoler , brasileiro, pecuarista, RG Nº 918240 SSP/MT, CPF: 822.836.051- 72, proprietário do imóvel rural Sitio Porteira Preta, torna público que REQUEREU a DLA com protocolo de nº 1450/2022 da SEMMA-NP.

