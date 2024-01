Publicação Nº 010/2024- SUZANO S.A-FAZENDA BELA VISTA

SUZANO S.A , CNPJ: 16.404.287/0336-73, arrendatária da FAZENDA BELA VISTA localizada no município de Dom Eliseu, no Estado do Pará, torna público que recebeu da SEMMA –Secretaria Municipal de Meio Ambiente da cidade de DOM ELISEU-PA, a LAR N° 074/2022 para a atividade de reflorestamento.

