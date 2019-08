Publicação Nº 227/2019 – MARILENE NUNES DA SILVA

MARILENE NUNES DA SILVA , inscrito com o CPF nº 007.235.979-01, Proprietária da Fazenda BARRA BONITA II , localizada na Rodovia BR 163 M/D ,Zona Rural , na cidade de Novo Progresso /PA, torna público que RECEBEU da SEMMA/NP a LAR [Licença Ambiental Rural] , através do processo n° 0985/2019, com para atividade de Bovinocultura de corte.

