Publicação Nº 235/2022 – FAZENDA CANINDÉ

FAZENDA CANINDÉ, inscrita no CPF: 784.840.731-49, situada na Rodovia Br 163, Km 1010, M/E, Adt. 5,1 Km por uma vicinal na Gleba Gorotire, bairro: Zona Rural, Novo Progresso-PA, torna público que REQUEREU da SEMMA/NP a Licença de Atividade Rural – LAR, com protocolo n° 1689/2022 para sua atividade.

