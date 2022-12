Publicação Nº236/2022 – V J BOCORNI EIRELI

V J BOCORNI EIRELI, inscrita no CNPJ: 10.852.958/0001-64, situada na Avenida Dr. Isaias Antunes Pinheiro, n° 51, bairro: Santa Luzia, Novo Progresso-PA, torna público que REQUEREU da SEMMA/NP a Licença de Operação – L.O, com protocolo n° 1677/2022 para sua atividade.

You May Also Like