Publicação Nº 287/2022 – BFDT INSUMOS AGRICOLAS LTDA

BFDT INSUMOS AGRICOLAS LTDA , 47.400.666/0001-09, requereu a SEMMA-NP as Licenças: Prévia, Instalação e Operação (LP-LI-LO), para atividade de comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo. Protocolo 1609/2022. Novo Progresso–PA.

You May Also Like