Publicação: Nº 319/2021 – COORINGAS – COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS E MINERADORES DOS DOIS CORINGAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CNPJ – Nº. 33.264.073/0001-40 NIRE – 15400020664

COORINGAS – COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS E MINERADORES DOS DOIS CORINGAS através do seu Presidente PAULO VICENTE MALINSKI, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca todos os cooperados, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo:

DATA – 26 de março de 2021

LOCAL – Sede da cooperativa, Rua Espírito Santo, s/nº, na cidade de Novo Progresso, Estado do Pará.

HORÁRIO: – Às 07:00 (sete horas) em 1ª (primeira) convocação com a presença de 2/3 dos Cooperados em condições de votar; ou às 08:00 (oito horas) em 2ª (Segunda) convocação com a presença de metade mais um dos Cooperados em condições de votar, ou às 09:00 (nove horas) em 3ª (terceira) e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) em condições de votar.

ORDEM DO DIA:

Primeira Ordem do Dia I – Resultado das pré-assembleias (reuniões preparatórias)

Segunda Ordem do Dia II – Prestação de contas dos órgãos de Administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: 1. Relatório de gestão; 2. Balanço Geral; 3. Demonstrativo das sobras apuradas, ou das perdas, e parecer do Conselho Fiscal; 4. Plano de atividade da Cooperativa para o exercício seguinte;

Terceira Ordem do Dia III – Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios;

Quarta Ordem do Dia IV – Fixação dos honorários, gratificações e da cédula de presença para os componentes da diretoria administrativa e do conselho fiscal;

Sexta Ordem do Dia V – Outros assuntos de interesse dos Cooperados.

Novo Progresso, 11 de março de 2021.

PAULO VICENTE MALINSKI

Presidente

