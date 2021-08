Publicação Nº 431/2021- ELEN C. FERREIRA DOS SANTOS

ELEN C. FERREIRA DOS SANTOS , CNPJ N°15.731.443/0001-70, localizado no bairro:Santos Luzia, rua:Tiradentes, n°759, em Novo Progresso (PA), torna público que REQUEREU na SEMMA/NP a L. A. S (DECLARAÇÃO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO) , para sua atividade.

