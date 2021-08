Operador de máquina morre após ser atingido por galho de árvore enquanto trabalhava em madeireira

Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Alex estava trabalhando em no projeto de manejo florestal sustentável “SÃO JOSE-I ”, conforme relatos da empresa , a vitima operava uma pá carregadeira , ao empurrar uma lera um galho veio contra e atingiu o peito do operador.

