Publicação Nº071/2023 – “Francine Mass

“Francine Mass , CPF: 004.778.642-60, proprietária do imóvel rural denominado de Fazenda Flamboyant, localizada na Rodovia Federal BR-163, KM 184/PA, M/D da rodovia, sentido Cuiabá-Santarém, adt 11km na vicinal Paraná, Gleba Gorotire, município de Altamira, estado do Pará, torna público que REQUEREU junto a SEMMA/PMA a Licença de Atividade Rural – LAR , para as atividades de Cultura de Ciclo Curto e Criação de Bovinos, conforme protocolo nº 366 de 11 de março de 2022.”

