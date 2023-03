Publicação Nº070/2023 – JIVANILDE ARAÚJO LIMA DA SILVA – ELETRÔNICA DO LAR

JIVANILDE ARAÚJO LIMA DA SILVA – ELETRÔNICA DO LAR . CNPJ: 36.578.058/0001-65, localizado na Rua Iriri , Bairro: Bela Vista, nº68, Novo Progresso/PA, torna-se público que RECEBEU da SEMMA/NP a L.A.S. (LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADO) nº005/2022 com validade 01/07/2024 , através do Processo nº 227/2022, em para sua atividade, Reparação e manutenção de equipamentos eletrodomésticos de uso profissional de uso pessoal e doméstico.

