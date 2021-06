Publicação:N° 392/2021 – ROCHA & CARVALHO CONVENIENCIA LTDA

ROCHA & CARVALHO CONVENIENCIA LTDA – CNPJ N°24.216.174/0001-54, localizada no Bairro Jardim Planalto, Av. Orival Prazeres, n°451, em Novo Progresso (PA), torna público que REQUEREU na SEMMA/NP a L. A. S (DECLARAÇÃO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO) através do protocolo n° 876/2021, em 10/06/2021, para sua atividade, Comércio Varejista de bebidas

You May Also Like