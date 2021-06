Publicação:N° 393/2021 – E. G THEODORO – MERCEARIA

E. G THEODORO – MERCEARIA– CNPJ N°18.875.623/0001-73, localizada na , Av. José Lazoro Bubola, s/n, em Novo Progresso (PA), torna público que REQUEREU na SEMMA/NP a L. A. S (DECLARAÇÃO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO) através do protocolo n° 731/2021, em 05/05/2021, para sua atividade, Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimenticios – minimercado, mercearias e armazéns.

