Publicação:N° 410/2021 – “FLORA MARIA DOS SANTOS

“ FLORA MARIA DOS SANTOS , torna público que recebeu da SEMAS – Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade a LAR n°13501/2021, AUAS n°198/2021 e AU n°4609/2021 do Imóvel Rural Fazenda Altos Brilhos do Pará, município de Novo Progresso/PA.”

