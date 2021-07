Publicação:N° 424/2021 – SCHELEICHER E SCHELEICHER LTDA – ME – FORMULA 1 PNEUS

SCHELEICHER E SCHELEICHER LTDA – ME – FORMULA 1 PNEUS, inscrito no CNPJ nº 03.415.511/0001 – 62, Novo Progresso/PA, torna-se público que recebeu da SEMMA/NP a L.O., Nº 038/2020 processo Nº 056/2019.

