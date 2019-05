Quadrilha é presa fazendo transporte de meia tonelada de cocaína em embarcação no PA

Droga estava escondida entre a estrutura de madeira da embarcação e foi levada à delegacia da PF em Santarém — Foto: Divulgação/Polícia Federal de Santarém

Envolvidos foram autuados em flagrante e encaminhados ao presídio de Santarém. Sete pessoas responderão pelo crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.

A Polícia Federal de Santarém, no oeste do Pará, com o apoio da Guarda Portuária do Pará e da Marinha do Brasil, apreendeu meia tonelada de cocaína em uma embarcação no Canal do Curuá-Una, cerca de 80 quilômetros da cidade de Santarém, na manhã de sábado (4).

A droga estava escondida entre a estrutura de madeira do barco e foi levada à delegacia da Polícia Federal, onde foi periciada e pesada. A embarcação também foi conduzida à cidade e ficou no porto da Companhia Docas do Pará.

Os dois tripulantes que estavam no barco foram presos, assim como mais cinco pessoas envolvidas no crime, a partir do que as investigações policiais concluíram. Todos os sete foram detidos em flagrante, passaram pela delegacia da PF e depois foram encaminhados ao Centro de Recuperação Sílvio Hall Moura, na comunidade de Cucurunã.

As investigações constataram que a quadrilha era especializada em fazer transporte de drogas. Eles possuíam um complexo esquema de logística que envolvia aviões, vários veículos e embarcações, e ainda são suspeitos de envolvimento em outros crimes do mesmo tipo. Eles responderão pelo crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.

A droga saiu do estado do Amazonas, mas a embarcação começou o transporte do material no canal do Curuá-Una.

Por G1 Santarém — de Santarém (PA)

