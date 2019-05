Homem é encontrado morto em Monte Alegre; principal suspeita é de ataque de abelhas

Corpo foi encontrado na água, próximo à Vila do Pariço, em Monte Alegre — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Getúlio Santana, de 75 anos, foi achado sem vida pelo filho, dentro da água, ao lado da canoa. Polícia espera resultado da perícia para confirmar causa da morte.

Na manhã deste domingo (5), um corpo foi encontrado imerso na água próximo à comunidade de vila do Pariço, em Monte Alegre, no oeste do Pará. Familiares e amigos informaram à polícia que o corpo é do pescador Getúlio Santana da Silva, de 75 anos, que estava desaparecido desde a sexta-feira passada.

O homem foi encontrado ao lado de uma canoa e, durante a remoção do corpo realizada pelo filho dele, Albenice Santana, e outros comunitários, houve ataque de abelhas, mas eles conseguiram retira-lo e entrega-lo à perícia.

A Polícia Civil aguarda o laudo da necropsia e colhe informações com testemunhas para apurar a provável causa da morte. Ele apresentava marcas que podem ser de picadas de abelhas, a principal suspeita, mas apenas o resultado dos exames pode confirmar.

A documentação do pescador também precisa ser apresentada na delegacia local para que a identidade dele seja confirmada.

