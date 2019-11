Quadrilha faz reféns e assalta agência bancária no Pará

Bandidos usaram pessoas como escudo humano e fugiram (Foto:Reprodução)

Uma quadrilha de assaltantes aterrorizou o município de São Domingos do Capim, no nordeste paraense, na madrugada desta sexta-feira (1). Era por volta de meia-noite quando o grupo fortemente armado invadiu uma agência bancária do Banco do Brasil e fez moradores da localidade reféns. As vítimas foram colocadas como escudo humano durante a fuga dos criminosos. A quantia subtraída ainda não foi divulgada. Os assaltantes ainda não foram localizados.

Um caixa eletrônico foi estourado e o sistema antirroubo acionado, manchado com tinta o dinheiro levado pelos assaltantes. A ação ocorreu quando um grupo formado aproximadamente por 13 pessoas estouraram os caixas eletrônicos no interior do banco e simultaneamente atacaram o 34° Pelotão de Polícia local com vários disparos, atingindo também uma viatura policial. Dois policiais militares que estavam no interior do veículo ficaram feridos superficialmente por estilhaços de vidro. Durante a ação, duas pessoas teriam sido feitas reféns, mas em seguida liberadas. Ambas estariam atingidas com disparo na perna. Os assaltantes fugiram por um ramal que dá acesso a outros municípios, como São Miguel do Guamá.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) informou que agentes de segurança da 3ª Companhia Independente de Missões Especiais de Castanhal, Comando de Operações Especiais (COE) vinculados à Polícia Militar, Delegacia de Repressão a Crimes Organizados (DRCO), da Polícia Civil, além da Patrulha Rural de Igarapé-Açu estão em busca pelos criminosos que assaltaram a agência do Banco do Brasi.

Fonte:Redação Integrada

01.11.19 7h28

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com



Curtir isso: Curtir Carregando...