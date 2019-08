Uepa divulga 12ª lista de repescagem do Prosel 2019

Candidatos aprovados devem entregar documentos. — Foto: Nailana Thiely/ Ascom Uepa

Instituição também divulgou a 2ª repescagem do Prosel 2019-2. Estudantes convocados devem efetuar a matrícula nos dias 20 e 21 de agosto.

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) convoca os estudantes aprovados na 12ª lista de Repescagem do Prosel 2019 e 2ª Repescagem do Prosel 2019-2 para efetuarem a matrícula. Os convocados devem efetuar a matrícula na coordenação do campus para o qual foram aprovados, nos dias 20 e 21 de agosto (terça e quarta-feira), de 8h às 12h e de 14h às 18h, apresentando a documentação exigida nos editais.

Veja o edital da 2ª repescagem do Prosel 2019-2

Veja o edital da 12ª repescagem do Prosel 2019

No total das duas chamadas, 23 alunos foram convocados, sendo 17 novas chamadas para alunos cotistas e seis para não-cotistas, distribuídas entre os municípios de Belém, Marabá e Castanhal.

Os aprovados devem levar os originais (para confirmação) e as cópias dos seguintes documentos:

Carteira de Identidade

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)

Certidão de Nascimento ou Casamento

Certificado de Alistamento Militar (candidatos do sexo masculino)

Uma foto 3×4 recente (colorida)

Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição ou Certificado de Quitação Eleitoral

Histórico Escolar do Ensino Médio

Certificado de Conclusão do Ensino Médio

Comprovante de Residência (recente e que contenha CEP).

Caso o estudante não compareça no período e horário especificados ou não apresente a documentação obrigatória, perderá o direito ao ingresso na Universidade. Mais informações pelos telefones (91) 3299-2216.

