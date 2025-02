Quaest para presidente: Lula tem 30%; Tarcísio, 13%; e Gusttavo Lima, 12%

Foto: Reprodução | Marçal aparece com 11%; Ciro, 9%; e Zema e Caiado com 3%; margem de erro é de 1 ponto percentual.

A pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta segunda-feira (3), mostra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente de Tarcísio de Freitas (Republicanos), atual governador de São Paulo, do cantor Gusttavo Lima e do empresário Pablo Marçal (PRTB) na disputa para a Presidência em 2026.

O levantamento apresenta quatro cenários. Os candidatos seriam: Lula (PT), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Gusttavo Lima (Sem Partido), Pablo Marçal (PRTB), Eduardo Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União).

Em um contexto de primeiro turno, Lula teria 30%, Tarcísio, 13%, Gusttavo Lima, 12%, e Marçal, 11%. Ciro Gomes alcaçaria 9%, Romeu Zema e Ronaldo Caiado, 3% cada. Os indecisos somam 5% e os brancos, nulos ou que não vão votar, são 14%, segundo a pesquisa.

O primeiro cenário não conta com o deputado federal Eduardo Bolsonaro na disputa. Já o segundo exclui Tarcísio. O terceiro não tem o governador de São Paulo nem o parlamentar. E o quarto cenário não conta com Tarcísio, Eduardo e Pablo Marçal. Todos contam com Lula na corrida presidencial.

Foram ouvidas 4.500 pessoas presencialmente entre os dias 23 e 26 de janeiro. A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Fonte: CNN Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/01/2025/08:28:04

