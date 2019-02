O número surpreende porque coloca o estado acima da média nacional e, diante da concorrência, o bolso do consumidor agradece.

Quase 900 farmácias foram abertas no Pará nos últimos anos, segundo o Conselho Regional de Farmácias. O número surpreende porque coloca o estado acima da média nacional e, diante da concorrência, o bolso do consumidor agradece.

“Antigamente a gente precisava de farmácia e não tinha nenhuma. Agora tem várias”, diz a auxiliar de limpeza Tereza Corrêa. Em todo o Pará tem quase 4.000 farmácias, 10 delas abertas só pelo empresário Reinaldo Gonçalves nos últimos cinco anos em Belém. “Nós procuramos fazer uma assistência farmacêutica fidelizando o paciente e isso tem contribuído com incremento nas nossas vendas porque o cliente se sente assistido. Além disso, colocamos um mix de produtos de cosméticos, perfumaria e dermocosmeticos. Isso incrementa as nossas vendas”, diz.

Outra rede de drogarias chegou a 20 anos no estado e tem 33 farmácias no Pará. Segundo a gerente regional, o crescimento segue uma tendência que se observa no Brasil. Neste mês, a rede abriu uma farmácia por dia no pais. “O consumidor hoje busca bem estar, higiene, beleza, conveniência e o segmento de farmácia proporciona isso também, além da saúde”, diz Patricia Correa.

O Pará já está acima da media nacional e ultrapassou também a recomendação da OMS para o número de farmácias, segundo o diretor do Conselho Regional de Farmácias Deick Quaresma: “a recomendação é que tenha uma farmácia para cada oito mil habitantes. A nossa média no Pará é de uma para cada 2.800 habitantes. É um número bem alto, quase três vezes o número de farmácias por habitantes”, diz.

Segundo Conselho Regional de Farmácias, o crescimento de farmácias representa um aumento de 25%. E o mercado ganha com isso. Em uma rede, a cada nova loja que abre são contratados pelo menos 16 novos funcionários.

Fonte: G1 PA.

