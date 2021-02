Quase meia tonelada de cocaína que iria para a Holanda é apreendida no Pará

A apreensão aconteceu no porto de Vila do Conde e causou um prejuízo estimado de14 milhões de reais ao narcotráfico – (Foto:Divulgação/Receita Federal)

Mais de 460 quilos de cocaína foram apreendidos no porto de Vila do Conde, no município de Barcarena, no nordeste paraense, nesta terça-feira (09). A droga estava escondida em uma carga de Quartzo, que teria como destino o porto de Rotterdan, na Holanda.

A apreensão, que foi realizada pela Receita Federal e a Polícia Federal, causou um prejuízo estimado ao narcotráfico de 14 milhões de reais.

De acordo com informações da Receita Federal, a técnica criminosa utilizada foi a denominada “rip-on modality”, termo que consta do glossário do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC), e define as apreensões em que a droga é inserida em uma carga lícita sem o conhecimento dos exportadores e importadores.

A droga foi encaminhada para a Polícia Federal, que dará prosseguimento à investigação.

DOL com informações da Receita Federal

