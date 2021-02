Mulher é morta a tiros ao atender a porta de casa em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo os relatos, duas pessoas (não identificada) chamou pelo nome da vítima do portão, a mulher abriu a porta da casa , momento que recebeu três tiros de arma de fogo (calibre não identificado) no rosto , morreu na hora. O crime aconteceu no bairro Tom Alegria -2 , por volta das 21h40mn. Os assassinos foram vistos pela vizinhança eles fugiram em uma motocicleta rumo ignorado,divulgaram.

