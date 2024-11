Quatro aviões colidem na pista do aeroporto de Boston e provocam caos; assista

Imagem da colisão entre dois dos quatro aviões – Foto: Reprodução/X

Quatro aeronaves colidiram na pista do Aeroporto Internacional Logan, em Boston, nos Estados Unidos. Autoridades locais afirmam que foram dois incidentes em um curto espaço de tempo que deixaram aeronaves com asas quebradas e pessoas feridas. Pilotos tiveram que ser levados para o hospital mais próximo.

No primeiro acidente, um jato da companhia American Airlines que taxiava em direção a um portão atingiu a asa de um avião da Frontier Airlines que estava estacionado. “Foi assustador”, afirmou um dos passageiros que estava no avião da Frontier com destino ao Texas.

Douglas Garcia, passageiro de uma das aeronaves, postou um vídeo nas redes sociais mostrando os danos causados pelo choque. “Vocês podem ver que a asa realmente quebrou na parte inferior”, disse na filmagem.

O avião da American Airlines havia acabado de chegar do Aeroporto de Heathrow, na Inglaterra, enquanto o avião da Frontier Airlines deveria decolar para o Aeroporto Internacional de Dallas Fort Worth.

Ambas as aeronaves foram retiradas e seus passageiros e tripulações forçados a se retirarem. O voo com destino ao Texas foi cancelado, mas não houve relatos de feridos nos aviões.

Pouco tempo depois, no mesmo aeroporto, um avião da JetBlue colidiu com um avião da Cape Air. A aeronava da JetBlue estava sendo rebocada enquanto a aeronave da Cape Air tinha acabado de pousar vindo de Nantucket, em Massachusetts.

O avião da JetBlue estava vazio, no entanto, havia dois pilotos e três passageiros no avião da Cape Air no momento da colisão. Nesse incidente, ambos os pilotos foram levados ao hospital, informaram os jornais locais.

“Parece que a parte superior frontal do avião da Cape foi esmagada. Caótico”, disse a passageira Caroline Agid, que deveria embarcar no voo da JetBlue com destino Orlando, na Flórida. A Autoridade Federal de Aviação e as companhias aéreas envolvidas nas colisões investigam os incidentes.

American Airlines 777 and Frontier Airlines A321 collide on the ground at Logan International Airport in Boston. pic.twitter.com/tzOMkv0GSY — MP (@Mp220Mp) November 27, 2024

Fonte: Extra Online e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/11/2024/16:11:39

