Empresa de ‘rei e rainha da creatina’ é alvo de operação; toneladas de suplementos são apreendidas

Operação em SP apreende suplementos alimentares por suspeita de adulteração e associação criminosa. Foto: Divulgação/Deic

Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil de São Paulo, apreenderam milhares de unidades de suplementos alimentícios da empresa. O recolhimento dos produtos aconteceu no início do mês, durante cumprimento de mandados contra empresários. A ação, no entanto, foi divulgada nessa quinta-feira, 28. Por meio das redes sociais, Yuri Silveira de Abreu, um dos sócios, defendeu a idoneidade da empresa Soldiers Nutrition.

A operação foi realizada em dois locais, sendo um em Jundiaí, interior paulista, e outro na zona leste da cidade de São Paulo, onde foram realizadas as apreensões dos produtos.

Conforme a investigação, o objetivo é apurar crimes de falsificação ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. “Os produtos, utilizados por praticantes de atividades físicas, não tinham nenhum tipo de documentação autorizando a produção. A Vigilância Sanitária interditou os locais”, disse o Deic.

Em nota, a Soldiers Nutrition afirma que as alegações veiculadas contêm informações incorretas, que não refletem as práticas e valores da empresa.

“Cumprimos rigorosamente todas as normas legais, realizando auditorias periódicas e testes de qualidade em laboratórios de referência. Estamos adotando todas as medidas necessárias para esclarecer os fatos e seguimos firmes em nossa missão de promover saúde e bem-estar com segurança e confiança”, disse.

Fabiula de Arruda Freire, esposa de Yuri, é sócia e cofundadora da empresa. Ela costuma publicar vídeos nas suas redes sociais tomando os suplementos. O casal é conhecido no meio como ‘rei e rainha da creatina’. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Yuri alega que a empresa funciona com todas as licenças em dia.

“Nosso compromisso com transparência, credibilidade e confiança permanece inabalável. Ao longo dessa jornada, nossa prioridade sempre foi a qualidade e a segurança dos nossos produtos, com foco em cuidar da saúde e da confiança de nossos consumidores. Temos orgulho de oferecer uma das creatinas mais puras do mercado, respaldada por testes laboratoriais constantes”, disse ele.

Em publicações nas redes sociais da Soldiers Nutrition, muitos internautas questionam se podem continuar consumindo o produto. Em uma das mensagens, Yuri responde responde ao rapaz, a quem chama de ‘soldado’, critica a operação e comenta sobre os produtos.

“Agradeço a confiança depositada em nós, soldado, pode ficar tranquilo que a verdade virá à tona ao final de tudo isso. Acredito muito no poder da justiça e que não é uma investigação totalmente equivocada que irá julgar e condenar uma empresa com anos de história impecável justamente no momento de maior crescimento. No que precisar, conte conosco”, escreveu ele.

As atividades ilícitas são apuradas por policiais da 3ª Delegacia DIG (Investigações sobre Fraudes Financeiras e Econômicas).A investigação aponta que os envolvidos criaram um grupo de empresas para burlar os sistemas de fiscalização. Na ação também foram recolhidos equipamentos eletrônicos, celulares e documentação.

“Os suplementos apreendidos foram encaminhados à perícia para determinar qual a sua composição. Nenhuma documentação indicou a procedência dos produtos”, reforçou o Deic.

