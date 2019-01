Quatro homens são flagrados com comprimidos de anfetamina nas rodovias federais do Pará

Flagrantes ocorreram entre sexta-feira e domingo (Divulgação / PRF-PA)

Com os acusados, foram apreendidos 44 comprimidos da droga

Quatro homens foram flagrados com comprimidos de anfetamina entre sexta-feira (25) e domingo (27), em rodovias federais do Pará. Após assinarem o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em que se comprometeram a comparecer em juízo, os acusados foram liberados. Nos três dias, foram apreendidos 44 comprimidos de anfetamina.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a primeira ação ocorreu na sexta-feira (25), no KM-19 da rodovia BR-010, no município de Dom Eliseu. Nas buscas feitas em um caminhão, a equipe da PRF encontrou uma cartela com 14 unidades da droga anfetamina, escondida no interior da cabine. Ao ser questionado, o condutor declarou que comprou a anfetamina em um posto de gasolina no estado da Bahia e que pagou R$ 30 pela cartela.

No sábado, no mesmo local, a segunda apreensão foi realizada. Os policiais encontraram 11 unidades da droga escondida no interior da cabine de outro caminhão. O acusado declarou que comprou a droga de um conhecido e que também pagou R$ 30 pela cartela.

Encerrando as ocorrências do fim de semana, no domingo (27) foram apreendidos 19 comprimidos de anfetamina. A ação ocorreu no KM-272 da rodovia BR-316, município de Cachoeira do Piriá. Os policiais encontraram 15 comprimidos da droga no interior de um veículo. Os outros quatro comprimidos estavam em poder de um homem que se declarou ajudante do condutor.

“Diante dos flagrantes, foram lavrados TCO’s para cada caso e os envolvidos foram postos em liberdade após se comprometerem a comparecer em juízo, conforme a assinatura dos respectivos termos de compromisso”, informou a PRF.

