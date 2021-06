Quatro morrem durante limpeza de poço em uma igreja no Pará

Todas as vítimas eram da igreja Assembleia de Deus | Foto: Reprodução

A fatalidade possivelmente ocorreu por causa de inalação de gasolina pelas vítimas, já que uma bomba elétrica havia caído dentro do reservatório. O caso ocorreu em uma comunidade do município de Almerim, no Oeste do Pará.

Uma tragédia ocorreu no final de semana em uma comunidade do interior do município de Almerim, no Oeste do Pará. Era para ser uma ação de limpeza e manutenção regular em uma igreja local, mas quatro pessoas morreram e duas foram hospitalizadas, no último sábado (12), em um episódio que está sendo tratado como acidente pelas autoridades em um poço, na comunidade de Saracura, a 30 km da sede do município,

De acordo com familiares e amigos das vítimas, a acidente ocorreu por volta das 16 horas, quando duas pessoas faziam a limpeza do poço, que pertence a igreja da Assembleia de Deus do local. Um dos primeiros a morrer foi Jonas Lobato, filho do pastor identificado como João, que prega na comunidade. Na sequência, outras duas pessoas que tentaram resgatar as primeiras vítimas pularam dentro do poço e também morreram asfixiadas. São eles: Luiz Carlos Perna, Felipe Medeiros e Rivaldo Brechara.

De acordo com Daiana Medeiros, moradora da comunidade e parente das vítimas, essa limpeza no poço era comum nesse período, mas a tragédia possivelmente ocorreu por causa da inalação da gasolina, já que uma bomba elétrica havia caído dentro do reservatório de água.

Além das vítimas fatais, dois homens foram vitimados ao tentarem resgatar os primeiros acidentados dentro do poço. Edson Maciel dos Santos e Otávio Fagundes da Silva provavelmente inalaram o gás do ambiente e se intoxicaram, porém foram levados para o hospital da cidade. A polícia foi acionada e caso está sendo tratado como um acidente até o momento.

