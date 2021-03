Quatro municípios do oeste paraense fazem pedidos para decretar ‘situação de emergência’

Vista panorâmica da cidade de Óbidos, no oeste do Pará — Foto: Alacid Castro

Fortes chuvas têm causado alagamentos e destruição nas cidades. Devido a geografia, o município de Almeirim foi o mais castigado pelos temporais.

Historicamente, o mês de março representa a chegada do chamado “inverno amazônico”, que este ano, está mais intenso. Ao menos quatro municípios localizados na região oeste do Pará entraram com pedidos e devem decretar “situação de emergência” devido às fortes chuvas que tem caído na região nos últimos dias.

“Nos primeiros 12 dias, já choveu 2/3 do que estava previsto para o mês inteiro. Nós estamos preocupados e alerta para tomar as decisões corretas dentro do planejamento que já está estabelecido,” explicou o sargento Riler Lopes, da Defesa Civil de Santarém.

Por isso, os municípios de Óbidos, Prainha, Juruti e Almeirim estão em estado de alerta. “Óbidos já está com processo já encaminhado ao sistema nacional aguardando análise do governo federal para o decreto. Os outros estão com processo em andamento,” completou o sargento.

Na sexta-feira (12), encostas desabaram em Almeirim, quando cerca de 10 famílias foram atingidas e ficaram desalojadas. Segundo o coordenador da Defesa Civil local, as famílias foram deslocadas para casa de familiares.

De acordo com a Defesa Civil, a subida dos rios está sob controle, no momento não oferece perigo a nenhum município, o alerta é para a intensidade das chuvas na região.

