Quatro paraenses ganham o sorteio de R$ 180 milhões da Lotofácil

(Foto: Marcelo Brandt/g1) – No total, 79 apostas venceram o sorteio em todo o Brasil. No Pará, os prêmios saíram para apostas realizadas em Belém, Castanhal, Itaituba e Paragominas.

A Lotofácil de Independência (concurso 2610) teve quatro apostas vencedoras no Pará. O sorteio ocorreu na noite deste sábado (10), em São Paulo. Cada uma vai receber um total de R$ 2.248.149,10.

Os novos milionários vão receber R$2.248.148,70. As apostas ganhadoras do Pará foram realizadas em Belém (Loteria Uirapuru), Castanhal (Centro Lotérico Castanhal), Itaituba (Casa Lotérica 2) e Paragominas (Loteria Verdes Campos).

Sorteio no Brasil

O valor total do concurso era de R$ 180 milhões que foi dividido entre todos os vencedores. Em todo o Brasil, foram 79 apostas vencedoras.

Veja as dezenas premiadas (na ordem em que foram sorteadas): 24 – 22 – 05 – 07 – 09 – 17 – 08 – 20 – 11 – 16 – 15 – 01 – 10 – 12 – 03

São Paulo foi o estado com o maior número de apostas vencedoras, com 15. Em seguida vem Minas Gerais, com nove apostas que acertaram as quinze dezenas. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 12/09/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...