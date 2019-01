Quatro presos são transferidos de delegacia para unidade prisional em Itaitiuba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a Polícia Civil, cada detento já tem condenação. Eles devem permanecer no centro prisional de Itaituba à disposição da Justiça. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (17).

Detentos estavam em uma delegacia no município de Borba e devem permanecer no Centro de Recuperação Regional de Itaituba – CRRI – Susipe .(Foto:Ilustrativa imagem pública)

