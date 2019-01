Justiça manda prender mulher por envolvimento na morte do marido durante flagra na Vila Isol

Por determinação da justiça a Policia Civil de Novo Progresso prendeu na manhã desta quarta-feira (16) por volta das 11h30mn, Aucelim Ferreira , flagrada em adultério que ocasionou na morte do marido no distrito de Vila Isol, distante 85 km da cidade de Novo Progresso.(Foto:Policia Civil Divulgação)



“Ela foi presa em sua residência no distrito de Vila Isol e encaminhada para cadeia de Novo Progresso”.

O processo segue em segredo de Justiça!

O flagra ocorreu em Novembro de 2018, a vitima [Brisola] veio óbito nesta quarta-feira (16/01/2019) em um hospital na cidade de Brasilia (DF).

A mulher Aucelim Ferreira, foi flagrada com seu amante Joel hilário 18 anos, pelo esposo em um quarto na casa de uma amiga naquela comunidade , os dois estavam nus e o jovem disparou três tiros de revolver contra a vitima. Preso alegou legitima defesa.

Entenda o caso

Brizola já desconfia da esposa e acabou por flagra-la na casa de amiga com o amante Joel hilário de 20 anos, o jovem fugiu e chegou ser dado como foragido pela policia, quatro dias após o crime acabou se entregando na delegacia de policia civil de Itaituba, alegou legitima defesa disser ter sido agredido pelo esposo da amante, foi preso e teve Habeas Corpus negado pela justiça , continua preso no presido daquela cidade onde aguarda recursos no TJPA.

Flagra

Brizola já desconfiava da traição da mulher. Ela teria dito ao marido que iria para casa de amiga, quando, na verdade, usava para o encontro com o amante. Segundo relato de testemunhas, Brizola teve ajuda de amigos que o avisou no momento da traição , onde estava, ele seguiu até a residência , para realizar o flagrante e abordá-los, “os dois estavam nus no chão”, ele não possuía arma e queria somente fazer o flagra,informou.

Caso

Brizola era casado com Aucelim Ferreira e suspeitava da traição, neste dia sexta-feira (09), soube onde há encontrava e foi até o local (casa de uma amiga da esposa), ao chegar entrou na casa abriu a porta do quarto e flagrou a esposa deitada ao chão [fazendo sexo] nua com o suposto amante. O amante foi identificado como técnico de informática “Joel Hilario” que ao perceber que era o esposo da vitima atirou e o atingiu com três tiros de revolver, posteriormente sumiu rumo ignorado. A vitima foi socorrida pela esposa que chamou o SAMU e o internou na Clinica Sinhá em Novo Progresso.

Versão da esposa

A esposa flagrada Aucelim Ferreira, em depoimento na Policia Civil de Novo Progresso, confirmou a versão onde existia o relacionamento com o jovem Joel a mais de um ano.

Aucelim confirmou que no momento do flagra pelo marido ela estava deitada no chão com o amante , os dois estavam despido,disse.

Perguntada se o crime foi premeditado ele não soube falar se havia esta intenção do amante.

Aucelim seguia a vida normalmente, ela já foi vista em festas noturnas , na manhã desta quinta -feira (17), justiça de Novo Progresso cumpriu mandado de prisão ela foi presa pela policia civil em sua residência, ESTA NA CADEIA A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA.

Leia Também:Amante que atirou em esposo que flagrou traição no km 1000 se entrega a policia -Esposo teve pernas amputadas.

*Amante de 18 anos se entrega a policia e alega legitima defesa- “ele tentou me matar com uma faca”…

Amante

Conforme depoimento na policia, ele relata que há dois anos [ ainda quando menor de idade], “Joel Hilario”, se envolveu emocionalmente com uma mulher casada, Maria Alceli, numa relação extraconjugal que resultou em uma luta corporal seguido de um crime na ultima sexta-feira (09/11). Alegou legitima defesa; “O Brizola ao entrar no quarto, tentou esfaquear para matar o Joel, ele jovem, agilidoso, conseguiu se esquivar e apenas foi cortado, mas nisso ele pulou e pegou o revolver e atirou… foi uma to reflexo de Legítima Defesa, para se defender”, argumentou o advogado de defesa. A arma do crime perdeu na mata em fuga.

Fonte: Por Adecio Piran para Jornal Folha do Progresso

Leia Também:Justiça nega liberdade provisória a acusado de atirar em esposo da amante em distrito de Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...